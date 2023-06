10.10 Russia,Crosetto: osserviamo preoccupati Il tentativo di rivolta messo in atto dal gruppo dei mercenari della Wagner "è una questione interna alla Russia che noi osserviamo con grande preoccu- pazione, perché un ulteriore elemento di destabilizzazione in un'area già complessa dove c'è già una grande feri- ta aperta non può sicuramente essere positivo per il resto del mondo". Così il ministro della Difesa, Crosetto. "Lo scontro tra Wagner e forze armate russe ormai non era una novità (...) ma nessuno si aspettava che ci potesse es- sere un conflitto militare", ha detto.