22.00 Molise, vince centrodestra con Roberti Continua lo spoglio in Molise e sembra sempre di piĆ¹ prospettarsi la vittoria del candidato di centrodestra alla gui- da della Regione, Francesco Roberti. Con 182 sezioni scrutinate su 393 ha ottenuto 37.105 voti (64,07%), mentre il candidato del Pd e M5S Roberto Gra- vina al momento ha ottenuto 19.972 voti (34,49%) e Emilio Izzo sostenuto dalla lista civica 'Io non voto i soliti no- ti' 833 voti (1,44%).