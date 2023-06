8.10 'Ndrangheta, maxi-blitz a Catanzaro Sono 43 gli indagati -a vario titolo- in un'operazione antimafia dei Ros per misure emesse dal Tribunale di Catanza- ro ed eseguite anche in Basilicata, Lombardia ed Emilia-Romagna. Associazione mafiosa e per delinquere, truffa aggravata, turbativa in commes- se, estorsione, illecita concorrenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico mafioso sono solo alcune delle ipotesi di reato formulate dalla Dda.