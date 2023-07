23.00 Saldi estivi al via, durano 6 settimane Al via i saldi in tutta Italia a ecce- zione della Provincia autonoma di Bol- zano (14 luglio), Trentino Alto Adige. Nella maggior parte dei casi i saldi estivi 2023 dureranno 6 settimane. Secondo Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni fami- glia spenderà in media 213 euro, pari a 95 euro pro capite per un valore com- plessivo di 3,4 miliardi di euro. Sei italiani su 10 sono pronti agli ac- quisti in saldo. Lo dice Confesercenti.