22.30 Giorgetti:in giovani cultura non-lavoro "L'Italia è una Repubblica fondata sul- le rendite". Così il ministro dell'Eco- nomia Giorgetti, durante la presenta- zione di un libro. "Il problema è che in questo Paese,ahi- mé, c'è più gente che non lavora di quelli che lavorano e la cultura del non lavoro è particolarmente diffusa tra i giovani", aggiunge il ministro. Parlando di Europa, afferma che "questa è una fase ri-costituente e credo che l'Italia questa volta possa giocare un ruolo".