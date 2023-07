9.47 Meloni: ferita v.D'Amelio ancora aperta "La strage di Via D'Amelio è il motivo per il quale ho iniziato a fare politi- ca". Così la premier Meloni sui social. "Il 19/07/1992 è una ferita ancora aperta per chi crede in un'Italia giu- sta. Paolo sfidò il sistema mafioso senza mai temere la morte, insegnandoci a non restare a guardare e a non vol- tarci mai dall'altra parte. Il suo co- raggio e la sua integrità sono doni che ci ha lasciato e che tanti giovani hanno deciso di raccogliere per afferma affermare due valori imprescindibili: la legalità e la giustizia".