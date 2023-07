12.35 Roghi,Coldiretti: danni enormi a boschi Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni,con danni ad ambiente,economia,la- voro e turismo.E' la stima di Coldiret- ti sugli effetti degli incendi divampa- ti in Italia,che hanno distrutto centi- naia di ettari di alberi e macchia me- diterranea,dalla Sicilia alla Calabria fino alla Puglia,spinti da caldo record Temperature e siccità hanno inaridito i terreni favorendo i roghi, ma preoccupa -sottolinea Coldiretti-la disattenzione e l'azione dei piromani con il 60% de- gli incendi causato volontariamente.