22.05 Da Cdm 12 mln a Emilia-Marche-Toscana Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera a un primo stanziamento di 12 milioni di euro per le imprese di Emi- lia Romagna, Marche e Toscana colpite dall'alluvione delle scorse settimane. Lo annuncia il vicepremier Tajani in conferenza stampa al termine del Cdm. Il ministro della Protezione Civile Musumeci annuncia che sono stati messi a disposizione 10 mln di euro "per il biglietto aereo e le spese alberghiere per i turisti bloccati in Sicilia con la chiusura per incendio dell'aeropor- to di Catania e per i black out".