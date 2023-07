23.00 Grano,Nato:Mosca non usi fame come arma "La Russia ha la piena responsabilità delle azioni pericolose e di escalation nella regione del Mar Nero. Condanniamo il ritiro di Mosca dall'accordo sul grano e la sua cinica arma della fame che minaccia le persone più vulnerabili del mondo con l'instabilità alimentare" Così il segretario Nato Stoltenberg dopo il Consiglio Nato-Ucraina. "Le azioni della Russia pongono anche rischi sostanziali per la stabilità della regione del Mar Nero,di importan- za strategica per la Nato. Difenderemo il territorio alleato da aggressioni".