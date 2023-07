12.50 Incendi,attività di bonifica in Salento Vigili del fuoco al lavoro in Puglia, a presidio delle aree a ridosso dei fron- ti di fuoco attivi in Salento. In corso di bonifica gli incendi a San Cataldo, sul versante adriatico, e a Ugento, sul versante ionico. Restano pochi focolai. Ieri le fiamme hanno mi- nacciato abitazioni e strutture ricet- tive, costringendo ad evacuare decine e decine di persone. In Sicilia, a Palermo, qualche focolaio residuo.Brucia ancora la discarica.Cac- cia ai piromani,un arresto nell'Ennese.