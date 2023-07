14.56 Legambiente:2023, in fumo 51.386 ettari Dall'inizio dell'anno al 27 luglio,sono bruciati 51.386 ettari, equivalenti a 73.408 campi di calcio.Solo negli ulti- mi giorni, dal 25 al 27 luglio, si sono persi 31.078 ettari di vegetazione. Lo denuncia Legambiente in base ai dati satellitari Effis, che monitorano solo gli incendi superiori ai 30 ettari. In Sicilia sono andati in fumo 41.365 ettari (l'80%). Seguono Calabria, 7.390 ettari, Puglia 1.456, Abruzzo 284. Sono in gran parte incendi dolosi: nel 2022 ne sono stati accertati 5.207.