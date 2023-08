1.54 Prof. italiana chiede ad Harvard 25mln Francesca Gino, professoressa italiana di Harvard accusata di aver manipolato e inventato dei dati in alcune sue ri- cerche, ha reagito citando in giudizio per 25mln di dollari il prestigioso a- teneo per la "campagna diffamatoria". "Non ho mai falsificato dati né avuto comportamenti scorretti di alcun tipo" ha detto Gino,originaria di Tione in Trentino Alto Adige.I 3 ricercatori che l'accusano,Uri Simonsohn, Leif Nel- son e Joe Simmons. "hanno creato e per- petuato una falsa narrativa sulla mia etica e integrità ", ha aggiunto Gino.