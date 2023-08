23.00 Esodo tra bollino nero, pioggia e vento Allerta per le prossime ore con quasi 20 mln di italiani in viaggio.Traffico molto intenso in direzione sud e tempo- rali e vento al centro-nord per il pri- mo fine settimana d'agosto.E' il sabato il giorno più congestionato d'estate,l' unico contraddistinto dal bollino nero per il grande esodo vacanziero. Vento e pioggia hanno già cominciato a flagellare alcune aree del Friuli Vene- zia Giulia e del Veneto. Nel pomeriggio un violento temporale si è abbattuto su alcune zone di Roma mentre non c'è sta- ta l'annunciata tempesta su Milano.