12.10 Mutui,Fabi:casa +100.000 euro in 1 anno Comprare casa con un mutuo a Milano,Ro- ma e Napoli costa 100.000 euro in più rispetto a fine 2021. Secondo i dati della Fabi,l'acquisto di un immobile da 350mila euro nelle tre città, con un prestito di 250mila euro da 25 anni e l'anticipo di 100mila in contanti,comporta oggi un esborso com- plessivo,compresi gli interessi pagati alla banca di 500mila euro, il +25% di un anno fa. La stima è calcolata in ba- se alla media di marzo,con il tasso Bce al 3,5%, oggi salito al 4,25%. Maglia nera per i tassi é il Lazio, al 4,42%.