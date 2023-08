22.35 Papa ai giovani: "Non abbiate paura" Un milione e mezzo di giovani ha accol- to Papa Francesco al Parque Tejo di Li- sbona per la veglia di preghiera per la pace nel mondo. Un arcobaleno di ma- gliette e cappellini, di bandiere sven- tolanti da tutto il mondo. "Mi rende felici vedervi, grazie per aver viaggiato fino a qui-le prime pa- role del Papa-La felicità è missionaria e dobbiamo preparare il nostro cuore all'allegria,un'allegria che crea radi- ci". E invita i giovani "a proseguire il cammino, a rialzarsi se si cade e a camminare nella speranza,senza paura".