8.00 Esodo di Ferragosto, milioni in viaggio Sabato da bollino nero su strade e au- tostrade italiane per il grande esodo di Ferragosto, con il maggior volume di traffico dell'anno. Anas lo prevede intenso sulla A2 Autostrada del Medi- terraneo, sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 verso Mazara del Vallo. Occhi puntati sulle statali 106 e 18 in Cala- bria, sulla 131 in Sardegna e sulla 148 Pontina nel Lazio.Domani bollino rosso. Un week end di partenze segnato anche dalla nuova ondata di caldo intenso.Ol- tre 20 milioni di italiani in vacanza a agosto,il 25% in piĆ¹ rispetto a luglio.