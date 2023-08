15.00 Morbegno,muore 26enne travolto da masso Un giovane di 26 anni è morto sul Monte Legnone, a Morbegno (Sondrio). E' stato colpito e travolto da un masso ed è precipitato per oltre cento metri. Il giovane era con altri due compagni, che hanno dato l'allarme. Il medico, arrivato sul posto con l'elisoccorso, non ha potuto fare altro che constatar- ne la morte. Trovato morto in Trentino, in Val di Fiemme, un escursionista di 67 anni. L' allarme era stato dato dalla moglie.Po- trebbe essere scivolato lungo un pendio