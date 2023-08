7.45 Clima, in arrivo nuova ondata di calore Una nuova ondata di calore è attesa da venerdì. Oggi da bollino rosso Firenze, Brescia e Bolzano; in arancione Bolo- gna, Perugia e Verona. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto. Sale a 'preal- larme' l'allerta per l'Etna. Le ondate di calore si verificano quan- do si registrano temperature molto ele- vate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.