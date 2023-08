9.00 Caldo, bollino rosso in cinque città In Italia torna il gran caldo con l'an- ticiclone africano Nerone, la tempesta di caldo con temperature in aumento di altri 3-4 gradi. Bollino rosso oggi a Firenze, Bologna, Perugia, Bolzano e Brescia. Per Roma, Latina, Verona, Rie- ti, Frosinone e Campobasso è bollino arancione. Dal fine settimana è previ- sto caldo con 38-40°C al Centro-Nord, almeno fino a martedì. E oggi il Nord del Paese è rischio tem- porali. In Lombardia è stata emessa l'allerta arancione, mentre in Trentino è allerta gialla.