18.57 Precipita in scarpata: muore 32enne Tragedia durante una escursione al ponte tibetano di Roccamandolfi, una delle principali mete per trekking del- la provincia di Isernia. Una donna di 32 anni è scivolata mentre percorreva in compagnia di altre perso- ne un sentiero adiacente il ponte, pre- cipitando in una ripida scarpata con fitta vegetazione che ha reso difficile l'individuazione della donna. Quando è stata raggiunta dai soccorritori ormai per lei non c'era più niente da fare. La giovane, residente a Nocera Inferio- re, si trovava in vacanza in Molise.