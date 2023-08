21.41 Marche, accoltella fidanzato della ex Ha accoltellato il fidanzato della sua ex, è fuggito ma è stato fermato in se- rata dai carabinieri. E' successo nel tardo pomeriggio all' interno di una stazione di servizio di Civitanova Marche: qui l'aggressore si è presentato a bordo di una macchina e ha incrociato la coppia. Ha ferito l'uomo,un albanese,che è stato traspor- tato in ospedale con ferite alla spalla e alla schiena ma non sarebbe in peri- colo di vita. I carabinieri hanno rintracciato l'aggressore:è un italiano già noto alle forze dell'ordine.