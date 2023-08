22.20 Catturato Cacciapuoti, boss Villaricca Arrestato dai carabinieri Luigi Caccia- puoti,il boss di Villaricca condannato a 15 anni di reclusione per associazio- ne di tipo mafioso e latitante da tempo A darne notizia il ministro dell'Inter- no Piantedosi,che si è complimentato per l'operazione condotta a Giugliano in Campania, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Dda di Napoli. "Proseguono gli arresti di pericolosi latitanti, frutto delle capacità opera- tive delle forze dell'ordine,al lavoro ogni giorno,per garantire la sicurezza dei cittadini" ha detto Piantedosi.