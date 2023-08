13.50 26 agosto, Giornata mondiale del cane Quest'anno 6,8 mln di italiani sono partiti in vacanza con l'animale di compagnia, grazie all'accresciuta cul- tura dell'ospitalità "pet friendly" in tutto il Paese. Lo si evince dall'ana- lisi Coldiretti-Ixè in occasione della Giornata mondiale del cane. Sempre più strutture turistiche accet- tano gli animali e offrono servizi ad hoc.Cresciute anche le spiagge frequen- tabili con gli amici a 4 zampe. Gli a- griturismi, poi, possono offrire spazi ideali per gli animali. In Lombardia la prima rete agrituristica"dog friendly".