17.47 Forti temporali in Lombardia e Piemonte Forti piogge accompagnate da raffiche di vento in Lombardia. A Milano e nel Buccinasco si sono scoperchiati i tetti di diversi edifici. Una persona è stata colpita per strada da un vaso caduto. Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina per i danni da maltempo. Tempesta d'acqua in Brianza. Problemi anche in Piemonte. A Vercelli le raffiche di vento hanno sradicato numerosi alberi,che in molti casi si sono abbattuti sulle auto in sosta.Pre- viste temperature in picchiata di 20°.