8.30 Controesodo, fine delle vacanze per mln La fine delle vacanze per milioni di italiani e turisti è iniziato con il controesodo. Anche per oggi il traffico è da bollino rosso, con il sole,il cal- do e l'afa che hanno iniziato ad abban- donare la Penisola a partire dal Nord. Dal Piemonte alla Lombardia è già arri- vato il ciclone di fine agosto, il qua- le investirà progressivamente e fino al prossimo martedì tutto il Paese. Insom- ma, un rientro dalle vacanze con code, maltempo, disagi e incidenti. Ieri sera 21 feriti sulla A4 nello scontro tra un autobus ucraino e un tir polacco.