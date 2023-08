10.20 Poppea è arrivata, investito Nord-Ovest Allerta rossa per rischio idrogeologico in parte della Lombardia; arancione in Piemonte, Veneto e Liguria. Temporali e allagamenti a Genova e disattivata dai fulmini la linea ferroviaria Torino- Genova. Torna l'acqua alta a Venezia, sulla Toscana in 12 ore 13mila fulmini. La nordica Poppea subentra a Nerone l' Africano e il suo arrivo in Italia non passa inosservato. Ora si sposta verso Sud e si è trasformata in "Medicane" (Mediterranean hurricane):maltempo al- meno per 48 ore, venti fino a 120 kmh, piogge, temporali e grandinate.