11.00 Autonomia, minacce di morte a Calderoli Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Calderoli denuncia di aver ricevuto minacce di morte. "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui si dice: se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco vi uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uc- cidervi", scrive Calderoli su Facebook. "Io non ho paura delle minacce e vado avanti finché non avrò realizzato l'au- tonomia regionale", aggiunge.