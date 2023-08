8.50 Maltempo, è allerta gialla in 7 Regioni Il maltempo continua ad investire la Penisola portando calo delle temperatu- re, neve in montagna e grandine al Sud. Ed è allerta gialla in Abruzzo, Basili- cata, Campania, Lazio, Molise, Veneto e e Umbria. Sulla Marmolada, sopra i 3.000 metri, temperatura di -3,1 gradi, ma i tempo- rali e i venti forti hanno le ore con- tate. Si prevede infatti che nel fine settimana il ciclone lascerà il posto quasi ovunque al cielo sereno e al so- le, che riporterà le temperature a 28- 30 gradi,con picchi di 35 in Sardegna.