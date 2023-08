16.20 Spese militari, Crosetto: Ue sia chiara Alla riunione informale della Difesa Ue, il ministro Crosetto ha detto che serve chiarezza nelle priorità europee per poter parlare di spese militari e aiuti all'Ucraina,chiarezza politica e di regole del Patto di Stabilità. "A volte l'Europa sembra schizofrenica, ora chiede più investimenti,ora più ta- gli",aggiunge. Sulla guerra in Ucraina, "l'obiettivo è riportare la pace in Ue" Occorre valutare l'impatto che sugli aiuti potrebbero avere le elezioni in Ue e Usa. "L'Ue sia un protagonista po- litico anche in Africa e Libano".