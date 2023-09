22.06 Biden: crescita Usa più forte al mondo La Bidenomics "significa investire in America e negli americani, e funziona". Lo afferma Joe Biden commentando i dati sul mercato del lavoro americano. "Da quando ho assunto l'incarico gli Stati Uniti hanno creato 13,5 milioni di posti di lavoro.Abbiamo recuperato tutti i posti persi durante la pandemia e ne abbiamo creato un milione in più". "Oggi abbiamo l'economia più forte al mondo", ha messo in evidenza il presi- dente Usa.