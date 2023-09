3.52 Biden: non si può negare crisi clima Il presidente Biden, in visita in Flo- rida dopo le devastazioni provocate dall'uragano Idalia, ha dichiarato che gli impatti del cambiamento climatico non possono essere più negati. Parlando con i giornalisti al seguito, davanti ad alberi crollati e macerie, Biden ha ricordato i disastri ambienta- li di questi mesi. "Nessuno-ha sottoli- neato- può negare le conseguenze del cambiamento climatico. Non è più segno di intelligenza negare gli impatti". "Basta guardare in giro nel nostro Pae- se e nel mondo per rendersene conto".