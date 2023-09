17.35 Savona,in 10mila contro rigassificatore Oltre 10mila persone, secondo gli orga- nizzatori,si sono radunate sulle spiag- ge da Savona a Spotorno, senza insegne di partito,per creare una catena umana con lo scopo di dire no al rigassifica- tore che nel 2026 (ora è a Piombino) sarà a 4 km dalla costa di Vado e a 2,9 da quella di Savona, per 17 anni. Scrive sui social Fabio Fazio,savonese: "E così si torna indietro di decenni, altro che vocazione turistica".Risponde il governatore della Liguria Toti: "E' una scelta razionale. Fondamentale che sia fatto in sicurezza"