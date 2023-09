21.30 Domani riparte la scuola in 3 regioni Domani suona la campanella per gli stu- denti del Piemonte, Valle D'Aosta e Provincia autonoma di Trento. Poi, pro- gressivamente dal 12 al 14 le altre re- gioni: a chiudere il 15 settembre Emi- lia-Romagna, Lazio e Toscana. In tutto rientrano 7 milioni di studenti. I primi studenti ad essere tornati in aula sono stati quelli della provincia autonoma di Bolzano il primo settembre. I primi ad andare in vacanza saranno gli alunni dell'Emilia-Romagna, Marche e Valle D'Aosta, il 6 giugno 2024.