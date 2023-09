19.12 Sbarchi,Salvini: è guerra,c'è una regia "Quando ti arrivano 120 mezzi (che sbarcano migranti, ndr) non è un episo- dio spontaneo, ma è un atto di guerra". Così il vicepremier, leader della Lega, Salvini, sui recenti sbarchi in Sicilia intervistato dalla Stampa estera a Roma "Per la società italiana questo è il collasso,non è solo un problema di Lam- pedusa. Sono convinto che vi sia una regia dietro questo esodo. Ne parleremo pacatamente in seno al governo italiano ma non possiamo assistere ad altre sce- ne simili".Quanto succede a"Lampedusa e Strasburgo è il fallimento dell'Europa"