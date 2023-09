11.41 Sangalli: Pil più di altri,ma preoccupa "L'economia italiana quest'anno è cre- sciuta più di altri Paesi europei, ma oggi preoccupa il suo rallentamento".Lo ha detto il presidente di Confcommercio Sangalli,a proposito della crescita del Pil stimata a +0,8% anziché a +1,2%. "Occupazione e produzione mostrano se- gni di fragilità.Serve un'operazione di fiducia attraverso la detassazione di aumenti contrattuali e 13esime, confer- mando anche per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale. Sarebbe una boccata di ossigeno in grado di rimettere in moto i consumi e la nostra economia".