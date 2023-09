Arte e paesaggio in dialogo a Calascio "La bellezza salverà il mondo", scrisse Dostoevskij: vale anche quando la bel- lezza è quella di una mostra nel ca- stello più alto d'Europa. Nota in tutto il mondo anche per i film che vi sono stati ambientati(Lady Hawke e Il nome della rosa tra i tanti), Roc- ca Calascio, nell'Aquilano, ospita fino a ottobre opere di artisti contempora- nei in dialogo col Guerriero di Cape- strano, enigmatica scultura -oggi a Chieti- simbolo dell'Abruzzo. Tutto intorno l'Appennino, fatto di montagna, uomini, storia e cultura.