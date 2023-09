18.55 Domani sciopero dei trasporti locali Sciopero del trasporto locale in varie città.La protesta riguarderà per 4 ore: dalle 8.30 alle 12.30 i trasporti Co- tral del Lazio,17-21 Brescia, 11-15 il personale della Trentino Trasporti di Trento, con diversi orari Genova e per 3 ore Lecce dalle 9.30 alle 12.30. La protesta di 24 ore,con varie modali- tà,è invece prevista a Torino,in Basi- licata,a Piacenza,Modena e Reggio Emi- lia,a Venezia,a Brescia e a Bologna.Lo sciopero di Cgil,Cisl e Uil fermerà il trasporto locale dalle 12 alle 14,aereo dalle 10-14,ferroviario 10-12.