15.55 Papa: "Minaccia nucleare come nel 1962" "Il mondo è nella morsa di una terza Guerra Mondiale combattuta poco alla volta e, nel tragico caso del conflitto in Ucraina, con la minaccia di ricorso alle armi nucleari". Così il Papa nel messaggio al cardinale Turkson, della Pontificia Accademia delle Scienze So- ciali, per il Convegno Pacem in Terris. "Il momento attuale somiglia in modo inquietante alla crisi dei missili di Cuba del 1962, che portò il mondo sull' orlo della distruzione nucleare".Le re- lazioni tra Stati "non possono essere regolate dalle armi,ma dalla ragione".