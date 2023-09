21.25 Zelensky:Putin è minaccia per il mondo "Genocidio". Questa l'accusa lanciata da Volodymr Zelensky all'assemblea ge- nerale dell'Onu contro Mosca per la de- portazione dei bambini ucraini.Un lungo applauso dell'aula del Palazzo di vetro ha accolto l'intervento del presidente ucraino,per la prima volta in presenza. "La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari" ha poi aggiunto am- monendo che il rischio riguarda tutto il mondo."Non si può credere al diavolo chiedete a Evgenij Prigozhin", ha detto attaccando Putin. Quindi l'appello "ad agire uniti contro l'aggressore".