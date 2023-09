19.24 Calabria, rogo nel parco del Pollino Un incendio è divampato nel territorio di Laino Castello (Cosenza) nel cuore del Parco nazionale del Pollino, al confine con la Basilicata. Sono in corso le operazioni di spegni- mento delle fiamme. Sul posto sta in- tervenendo un elicottero dei Vigili del Fuoco. I primi di settembre più di 200 ettari di macchia mediterranea e pineta erano andati in fumo a causa di un in- cendio che ha interessato un'area tra i territori dei comuni di Frascineto e Civita nel territorio del Parco nazio- nale.