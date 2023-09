22.45 Calcio, Serie A: Genoa-Roma 4-1 Il Genoa si esalta con le grandi. Dopo il successo sulla Lazio e il pari col Napoli arriva il 4-1 alla Roma.Rossobl├╣ a 7 punti, giallorossi (terza sconfit- ta) fermi a quota 5. Grifone avanti con un mancino di preci- sione di Gudmundsson (5').Pari Roma con il colpo di testa di Cristante,imbecca- to da Spinazzola (22').Rossobl├╣ di nuo- vo avanti:Gudmundsson per Thorsby,spon- da per Retegui che controlla e fulmina Rui Patricio (45'). Nella ripresa, la Roma prova a reagire, ma subisce i gol di Thorsby (74') e Messias (81').