19.58 Anticipo Serie A, Milan-Lazio 2-0 Il Milan supera la Lazio e si conferma in vetta alla classifica. Intensità alta, non il ritmo.Poche vere occasioni nel I tempo. I rossoneri ne hanno una clamorosa sul sipario: Giroud gira a rete il cross di Musah, Provedel non trattiene, Reijnders anticipa di tacco e scheggia il palo.Preme sull'ac- celeratore il Milan nella ripresa.Puli- sic si coordina sul cross di Leao, Pro- vedel battuto (60'). Non punge la rea- zione ospite. Musah e Pulisic trovano Provedel sulla loro strada. La chiude allora Okafor (88') su spunto di Leao.