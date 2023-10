15.40 Nordio: dalle toghe frasi non pacifiste Il governo ricorrerà in Cassazione con- tro l'ordinanza della giudice di Cata- nia che ha annullato il trattenimento di 3 migranti nel Cpr. Così il ministro della Giustizia Nordio, nel question time alla Camera. Sul caso, Nordio si dice "in perfetta sintonia" con la premier Meloni. "Non è in atto alcuno scontro tra politica e magistratura. Nessuno vuole ripetere quegli anni quasi di piombo di conflit- to tra toghe e politica".Ma su Catania "anche la magistratura ha usato verso il governo espressioni non pacifiste".