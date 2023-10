23.00 Papa: economia che uccide è perversione "L'economia che uccide, che esclude, che inquina, che produce guerra, non è economia: altri la chiamano economia, ma è solo un vuoto, un'assenza, è una malattia, una perversione dell'economia stessa e della sua vocazione". Così il Papa nel messaggio all'incontro online 'The Economy of Francesco", da Assisi. "Il gigantesco business delle armi non avrà mai nulla in comune con l'economia della pace", afferma Bergoglio. "Fare economia significa prenderci cura della casa comune" con "lo sguardo degli esclusi",le donne escluse "per secoli".