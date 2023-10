10.16 Scoperta ampia rete pedopornografica Vasta operazione, da Torino in tutta Italia, contro la pedopornografia onli- ne. Tre persone arrestate e in tutto 24 quelle indagate, dopo le indagini di oltre 100 investigatori cibernetici. Questi si sono infiltrati nelle comuni- tà in rete in cui si scambiava materia- le pedopornografico e hanno identifica- to gli utenti. Poi una trentina di per- quisizioni in Piemonte, Lazio, Lombar- dia, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Campania e Calabria. Tra i file sequestrati anche video con con violenze su bimbi e ragazzi.