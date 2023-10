10.36 Maltempo, oggi è allerta in 14 Regioni Il maltempo che ieri ha investito il Nord del Paese e la Toscana si sposta verso Sud apportando un peggioramento graduale anche sulle regioni centrali. Precipitazioni a carattere di rovescio su Campania, in estensione verso Basi- licata, Puglia, Calabria e Sicilia. Possibili rovesci intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Allerta aran- cione per alcune aree della Lombardia, gialla per Sicilia,Calabria,Basilicata, Puglia, Campania,Molise,Abruzzo, Lazio, Umbria,Toscana, Provincia autonoma di Trento e aree di Piemonte e Lombardia.