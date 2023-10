7.00 Ancora maltempo,allerta rossa in Emilia In arrivo sull'Italia una nuova pertur- bazione, ed è allerta rossa per l'Emi- lia Romagna, arancione per Toscana, Ve- neto, Liguria, Lombardia e Friuli Vene- zia Giulia. Per Piemonte, Umbria e Trentino Alto Adige è allerta gialla, mentre il caldo non lascia il Sud del Paese. Si temono frane sull'Appennino emilia- no, mentre in Toscana si prevedono piogge forti e si teme per il rischio idraulico e idrogeologico. Scuole chiu- se a Livorno e altri comuni delle pro- vince di Lucca e Massa Carrara.