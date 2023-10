7.50 Maltempo, è allerta rossa in Veneto Prosegue l'ondata di maltempo in diver- se regioni del Paese. Oggi è allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. Aller- ta gialla per Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana. Mose in funzione già da ieri a Venezia, dove l'acqua tocca la punta massima di 154 centimetri. All'alba violento nubi- fragio a Milano, dove il Seveso è eson- dato. Allagate strade e sottopassi. Au- tobrennero chiusa al valico a causa di una frana sul territorio austriaco.