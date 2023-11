16.40 Maltempo, allerta rossa Friuli e Veneto Italia assediata dall'uragano Ciaran,la potente perturbazione atlantica che ha già prodotto devastazioni in Europa con venti fino a 180 km/h. Il ciclone ha portato in Italia piogge torrenziali,venti impetuosi e abbondan- ti nevicate sulle Alpi. Più colpiti Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove è scattata allerta rossa per rischio i- drogeologico. In Friuli chiuse scuole, parchi, trasporti. Per domani chiesta chiusura scuole anche in Veneto.Allerta arancione in Liguria.Situazione critica in Lombardia,Piemonte.E.Romagna,Toscana