17.10 Maltempo, in Toscana ancora 2 dispersi In Toscana sarebbero due al momento le persone che risultano disperse in se- guito all'ondata di maltempo che da ie- ri si sta abbattendo sulla regione. A Campi Bisenzio (Firenze) un uomo di 69 anni, a Prato non si trova invece un anziano di 84 anni. Il numero delle vittime รจ fermo a 5, secondo quanto comunicato questa matti- na dal presidente della Toscana, Euge- nio Giani: due anziani a Montemurlo (Prato), una donna ospite di una casa di riposo a Rosignano (Livorno), e una coppia di Lamporecchio (Pistoia).